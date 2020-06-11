40-летняя Анна Семенович стала донором крови, но столкнулась с критикой

«40 лет бабе, а она с игрушкой», «Как же вы делаете пластики, ботоксы и тд если боитесь уколов?», «А маска для красоты», «Показуху эту мы видели сегодня... 50 милилитров крови сдала и уехала... Смех да и только», «Ни капли честности в вас и ваших действиях», — критикуют другие.

Негативные комментарии певица на данный момент оставила без комментариев.

А как относитесь к критике в Сети вы?