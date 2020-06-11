40-летняя Анна Семенович стала донором крови, но столкнулась с критикой
Фото: Instagram Анны Семенович
Популярная певица Анна Семенович решила стать донором крови. Процесс забора материала она записала на видео и опубликовала в своем Instagram.
«Добро и любовь для меня всегда были главным направлением в жизни, я стараюсь все делать по любви и в удовольствие. Сегодня с любовью к людям стала донором. Первый раз сдавала кровь еще в институте, сегодня был втрой раз и все равно я волновалась, даже немного боялась, особенно когда брали кровь из пальца. Но замечательные врачи меня успокоили, все сделали быстро и не больно. Спасибо вам большое! А вообще я скажу так : делать добро приятно», — поделилась она.
«Анна, ну вы не перестаете удивлять! Восхищаюсь Вами», «Смелая и красивая», «Какая вы умничка! Когда вводят иглу лучше делать выдох, зажиматься не стоит, венки прячутся», «Светлая такая Анечка.. прелесть.. легкая.. Желаю крепкого здоровья и благополучия во всем», «Молодец, Анечка, нужное дело делаете», — хвалят певицу одни.
«40 лет бабе, а она с игрушкой», «Как же вы делаете пластики, ботоксы и тд если боитесь уколов?», «А маска для красоты», «Показуху эту мы видели сегодня... 50 милилитров крови сдала и уехала... Смех да и только», «Ни капли честности в вас и ваших действиях», — критикуют другие.
Негативные комментарии певица на данный момент оставила без комментариев.
А как относитесь к критике в Сети вы?
Фото и видео: Instagram
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