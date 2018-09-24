40-летняя Анфиса Чехова закрутила роман с 33-летним экономистом

Как сообщили источники портала Eg.ru, не так давно Анфиса Чехова наконец влюбилась. Ее избранником стал молодой экономист из Житомира Денис Савицкий, который сейчас живет в Нью-Йорке. Говорят даже, что звезда увела его у давней возлюбленной, и ее не смутила довольно большая разница в возрасте с этим мужчиной.

«В прошлом году отношения Дениса и его девушки Яны трансформировались. Честно, не понимаю до конца: они все еще пара или нет? Но у Яны сейчас не самый легкий период. Она закрылась. И произошло это не без участия Савицкого», — заявил общий приятель Дениса и его подруги в интервью изданию.