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40-летний Джеймс МакЭвой тайно женился на медиаменеджере

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джеймс МакЭвой держит личную жизнь под семью печатями

Фото: Getty Images

С Лизой Либерати актер познакомился на съемках.

Британский таблоид Daily Mail сообщил о тайной женитьбе 40-летней звезды фильмов «Люди Х», «Сплит», «Искупление» Джеймса МакЭвоя на Лизе Либерати. Пара до свадьбы встречалась около двух лет.

Джеймс поет с друзьями в автобусе

Актер тщательно скрывает личную жизнь. Так рьяно, что на его странице в Instagram есть всего одна фотография с Лизой Либерати.

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Happy birthday beautiful.

Публикация от James Mcavoy (@jamesmcavoyrealdeal)

Джеймс и Лиза

Когда произошло бракосочетание, точно неизвестно. О том, что Джеймс и Лиза поженились, стали говорить, когда у нее на пальце появилось кольцо, похожее на обручальное.

Джеймс МакЭвой и Лиза Либерати до свадьбы встречались больше двух лет

Фото: Getty Images

Брас стал для 40-летнего актера вторым. С первой супругой – актрисой Анной-Мари Дафф, которая была старше него на 9 лет, МакЭвой прожил 9 лет. У них есть сын Брендон. Развод состоялся в 2016 году, незадолго до знакомства актера с Лизой. Чтобы не травмировать сына, актеры проводят с ним вместе много времени, сохранив ради общего ребенка дружеские отношения.

Джеймс и Энн-Мари

Фото: Getty Images

А вы верите в дружбу после развода?

Фото и видео: Instagram, Getty Images

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