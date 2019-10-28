40-летний Джеймс МакЭвой тайно женился на медиаменеджере
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Фото: Getty Images
Британский таблоид Daily Mail сообщил о тайной женитьбе 40-летней звезды фильмов «Люди Х», «Сплит», «Искупление» Джеймса МакЭвоя на Лизе Либерати. Пара до свадьбы встречалась около двух лет.
Актер тщательно скрывает личную жизнь. Так рьяно, что на его странице в Instagram есть всего одна фотография с Лизой Либерати.
Когда произошло бракосочетание, точно неизвестно. О том, что Джеймс и Лиза поженились, стали говорить, когда у нее на пальце появилось кольцо, похожее на обручальное.
Фото: Getty Images
Брас стал для 40-летнего актера вторым. С первой супругой – актрисой Анной-Мари Дафф, которая была старше него на 9 лет, МакЭвой прожил 9 лет. У них есть сын Брендон. Развод состоялся в 2016 году, незадолго до знакомства актера с Лизой. Чтобы не травмировать сына, актеры проводят с ним вместе много времени, сохранив ради общего ребенка дружеские отношения.
Фото: Getty Images
А вы верите в дружбу после развода?
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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