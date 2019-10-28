40-летний Джеймс МакЭвой тайно женился на медиаменеджере

Брас стал для 40-летнего актера вторым. С первой супругой – актрисой Анной-Мари Дафф, которая была старше него на 9 лет, МакЭвой прожил 9 лет. У них есть сын Брендон. Развод состоялся в 2016 году, незадолго до знакомства актера с Лизой. Чтобы не травмировать сына, актеры проводят с ним вместе много времени, сохранив ради общего ребенка дружеские отношения.