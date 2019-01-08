39-летняя Софи Эллис-Бекстор родила мужу пятого сына

7 января известная британская певица Софи Эллис-Бекстор и ее супруг, музыкант Ричард Джонс стали родителями в пятый раз. На свет появился еще один сын пары, которого Софи и Ричард решили назвать Микки.
Эллис-Бекстор уже выложила в свой микроблог нежное фото новорожденного малыша на руках у мужа и подписала его так: «Он здесь! Микки Джонс родился сегодня весом 3,3 килограмма и он абсолютно потрясающий. Добро пожаловать в нашу странную маленькую семью, сладкий. Мы так рады, что с тобой все хорошо».
Кстати, многие поклонники предполагали, что Софи мечтает о дочери, и некоторые недоброжелатели даже обвинили ее в разочаровании. Певица резко высказалась по этому поводу в своем Twitter: «Я всегда хотела только тех детей, которые у меня родились, и точка». Напомним, у Софи Эллис-Бекстор и Ричарда Джонса уже есть четверо сыновей: 14-летний Сонни, 9-летний Кит, 6-летний Рэй и 2-летний Джесси.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram