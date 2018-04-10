39-летняя Рэйчел МакАдамс тайно родила первенца

Не так давно зарубежные издания сообщали, что звезда фильма «Шерлок Холмс» и сериала «Настоящий детектив» Рэйчел МакАдамс беременна от бойфренда Джейми Линдена. А на днях стало известно, что у пары родился сын.

Источник американского портала Hollywood Pipeline утверждает, что малыш появился на свет несколько недель назад, и недавно Рэйчел и Джейми вышли с крохой на первую прогулку.