39-летняя Рэйчел МакАдамс тайно родила первенца

Не так давно зарубежные издания сообщали, что звезда фильма «Шерлок Холмс» и сериала «Настоящий детектив» Рэйчел МакАдамс беременна от бойфренда Джейми Линдена. А на днях стало известно, что у пары родился сын.
Источник американского портала Hollywood Pipeline утверждает, что малыш появился на свет несколько недель назад, и недавно Рэйчел и Джейми вышли с крохой на первую прогулку.
Впрочем, сама актриса пока не комментирует радостную новость. Напомним, до встречи с Линденом МакАдамс крутила романы с коллегами по различным проектам — с Майклом Шином и Райаном Гослингом.
Фото: Global Look Press