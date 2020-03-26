39-летняя Маргарита Симоньян потеряла четвертого ребенка

Менее полугода назад, в октябре 2019-го, журналистка Маргарита Симоньян и актер Тигран Кеосаян стали родителями в третий раз. Через четыре месяца после появления на свет дочери, которую назвали Маро, молодая мама сообщила о новой беременности. В четверг, 26 марта, женщина сообщила грустную весть.

«Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание. Акции помощи беременным, мамочкам и врачам продолжатся, в любом случае», — написала она в своем блоге.