39-летняя Маргарита Симоньян потеряла четвертого ребенка
Менее полугода назад, в октябре 2019-го, журналистка Маргарита Симоньян и актер Тигран Кеосаян стали родителями в третий раз. Через четыре месяца после появления на свет дочери, которую назвали Маро, молодая мама сообщила о новой беременности. В четверг, 26 марта, женщина сообщила грустную весть.
«Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание. Акции помощи беременным, мамочкам и врачам продолжатся, в любом случае», — написала она в своем блоге.
Неродившийся малыш стал бы четвертым для Маргариты Симоньян, в ее семье растут трое детей: 6-летняя Марьяна, 5-летний Баграт и малышка Маро. У Тиграна Кеосаяна также есть две дочери от брака с Аленой Хмельницкой.
Редакция Passion.ru приносит соболезнования семье.
Фото и видео: Instagram
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