39-летняя Кортни Кардашьян бросила 25-летнего бойфренда после его измены

После окончательного разрыва с гражданским супругом и отцом ее трех детей Скоттом Дисиком Кортни Кардашьян недолго скучала в одиночестве. Она несколько месяцев встречалась с Джастином Бибером, а затем закрутила роман с сексуальным манекенщиком Юнесом Бендзима. На удивление, их отношения длились почти два года.

Однако на днях папарацци запечатлели молодого человека на пляже в Мексике со звездой Instagram Джордан Озуной. Пара обнималась совсем не по-дружески. Любопытно, что Юнес тут же начал оправдываться в своем микроблоге, назвав девушку просто своей приятельницей, однако младшие сестры Кортни, Ким и Хлое, выступили в ее защиту, написав Юнесу несколько гневных комментариев. В итоге Кортни предпочла просто бросить бойфренда без выяснения отношений.