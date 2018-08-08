39-летняя Кортни Кардашьян бросила 25-летнего бойфренда после его измены

После окончательного разрыва с гражданским супругом и отцом ее трех детей Скоттом Дисиком Кортни Кардашьян недолго скучала в одиночестве. Она несколько месяцев встречалась с Джастином Бибером, а затем закрутила роман с сексуальным манекенщиком Юнесом Бендзима. На удивление, их отношения длились почти два года.
Однако на днях папарацци запечатлели молодого человека на пляже в Мексике со звездой Instagram Джордан Озуной. Пара обнималась совсем не по-дружески. Любопытно, что Юнес тут же начал оправдываться в своем микроблоге, назвав девушку просто своей приятельницей, однако младшие сестры Кортни, Ким и Хлое, выступили в ее защиту, написав Юнесу несколько гневных комментариев. В итоге Кортни предпочла просто бросить бойфренда без выяснения отношений.
Кстати, Джордан Озуна, в свою очередь, успела отметиться на страницах таблоидов рядом со скандальным семейством Кардашьян. После того, как самая младшая из сестер, Кайли Дженнер, рассталась с рэпером Tyga, Джордан была замечена с ним в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса.
Фото: Planet Photos / Global Look Press, Instagram