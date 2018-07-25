39-летняя экс-солистка Hi-Fi Терешина объявила о беременности, показав округлившийся живот на топлес-фото

Татьяна Терешина готовится к свадьбе в сентябре, будучи... беременной. Об этом артистка решила сообщить поклонникам сама в своем микроблоге и сфотографировалась полуобнаженной, чтобы продемонстрировать довольно большой живот.

«Еще осталось пол срока отмотать и на диету! #second», — пошутила Терешина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред).