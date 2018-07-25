39-летняя экс-солистка Hi-Fi Терешина объявила о беременности, показав округлившийся живот на топлес-фото

Татьяна Терешина готовится к свадьбе в сентябре, будучи... беременной. Об этом артистка решила сообщить поклонникам сама в своем микроблоге и сфотографировалась полуобнаженной, чтобы продемонстрировать довольно большой живот.
«Еще осталось пол срока отмотать и на диету! #second», — пошутила Терешина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред).
Фолловеры от души порадовались за свою любимицу и уже начали гадать, кто же у нее родится: «Поздравляю. Здоровья вам сейчас», «Я угадала в прошлый раз, что вы в положении, Танюша», «Пусть второй ребеночек будет таким же счастливым и красивым!», «Наверняка на этот раз мальчик». Напомним, роман Татьяны и ее возлюбленного, бизнесмена по имени Олег, завязался всего год назад. У певицы уже есть 4-летняя дочь Арис от отношений с телеведущим Славой Никитиным.
Фото и видео: Instagram