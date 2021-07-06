39-летняя Бритни Спирс объявила о завершении карьеры
Бритни Спирс заявила своему менеджеру, что намерена официально завершить карьеру, хотя по факту она у нее закончилась после неудач в личной жизни: проблемами с психикой и взятии артистки под тотальную опеку.
Ларри Рудольф сообщил прессе, что в последний раз общался с поп-принцессой два с половиной года назад. И теперь ему стало известно, что Бритни окончательно поставила крест на своем певческом будущем.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/britneyspears
«Как ее менеджер, я считаю, что в интересах Бритни, чтобы я ушел из ее команды. Она больше не нуждается в моих профессиональных услугах, — говорится в послании Рудольфа, адресованном отцу артистки. — Примите это письмо как официальную отставку».
Он добавил, что гордится тем, что ему и Бритни удалось достичь за 25 лет совместной работы. «Меня нанимали для того, чтобы я помог выстроить ей карьеру», — цитирует менеджера издание Deadline.
На прощание Ларри Рудольф пожелал Бритни здоровья и счастья.
Проблемы в жизни Бритни начались после тяжелого для нее развода с Кевином Федерлайном. Она начала употреблять алкоголь, ее психика пошатнулась, и экс-супруг отобрал у нее опеку над двумя сыновьями. В 2008-м Бритни оказалась под тотальной опекой отца. По условиям надзора Спирс не может самостоятельно принимать решения о замужестве или рождении ребенка.
Несколько дней назад певица выступила в суде с просьбой избавить ее от тирании, но судья не пошел ей навстречу. Джейми Спирс по-прежнему будет контролировать жизнь знаменитой дочери.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, Passion.ru
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