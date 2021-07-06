39-летняя Бритни Спирс объявила о завершении карьеры

Он добавил, что гордится тем, что ему и Бритни удалось достичь за 25 лет совместной работы. «Меня нанимали для того, чтобы я помог выстроить ей карьеру», — цитирует менеджера издание Deadline.

На прощание Ларри Рудольф пожелал Бритни здоровья и счастья.

Проблемы в жизни Бритни начались после тяжелого для нее развода с Кевином Федерлайном. Она начала употреблять алкоголь, ее психика пошатнулась, и экс-супруг отобрал у нее опеку над двумя сыновьями. В 2008-м Бритни оказалась под тотальной опекой отца. По условиям надзора Спирс не может самостоятельно принимать решения о замужестве или рождении ребенка.

Несколько дней назад певица выступила в суде с просьбой избавить ее от тирании, но судья не пошел ей навстречу. Джейми Спирс по-прежнему будет контролировать жизнь знаменитой дочери.