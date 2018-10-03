39-летняя актриса Кейт Хадсон родила дочку и назвала ее необычным именем

Это случилось 2 октября, малышку назвали Ронни Роуз Хадсон Фудзикава, в честь дедушки. «Рон был выдающимся человеком, нам всем его не хватает. Это большая честь — назвать дочь его именем», — объяснила молодая мама.

Отец девочки — 32-летний музыкант Дэнни Фудзикава — бывший гитарист группы Chief, владелец звукозаписывающей компании Lightwave Records. Дэнни и Кейт знакомы более 16 лет, но лишь недавно стали парой. Актриса нежно называет жениха «любовью всей своей жизни».

Для Кейт этот ребенок стал третьим: 14 лет назад в браке с рок-музыкантом Крисом Робинсоном она родила сына Райдера, а шесть лет назад стала мамой мальчика по имени Бингем, его отцом стал фронтмен группы Muse Мэттью Беллами. Дэнни Фудзикава стал отцом впервые.