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39-летняя актриса Кейт Хадсон родила дочку и назвала ее необычным именем

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Хадсон

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Кейт Хадсон стала мамой в третий раз.

Популярная актриса Кейт Хадсон, дочь звезды 80-х Голди Хоун, принимает поздравления. Несколько часов назад стало известно, что она стала многодетной мамой. «Она здесь!», — написала Кейт в блоге.

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She’s here 💕

Публикация от Kate Hudson (@katehudson)

Это случилось 2 октября, малышку назвали Ронни Роуз Хадсон Фудзикава, в честь дедушки. «Рон был выдающимся человеком, нам всем его не хватает. Это большая честь — назвать дочь его именем», — объяснила молодая мама.

Отец девочки — 32-летний музыкант Дэнни Фудзикава — бывший гитарист группы Chief, владелец звукозаписывающей компании Lightwave Records. Дэнни и Кейт знакомы более 16 лет, но лишь недавно стали парой. Актриса нежно называет жениха «любовью всей своей жизни».

Для Кейт этот ребенок стал третьим: 14 лет назад в браке с рок-музыкантом Крисом Робинсоном она родила сына Райдера, а шесть лет назад стала мамой мальчика по имени Бингем, его отцом стал фронтмен группы Muse Мэттью Беллами. Дэнни Фудзикава стал отцом впервые.

Фото: globallookpress, instagram

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