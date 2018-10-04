39-летний Павел Воля попал в больницу

Около часа назад сразу несколько российских СМИ сообщили со ссылкой на Telegram-канал «112», что Павла Волю госпитализировали в Иркутске. Комик попал в больницу с подозрением на аппендицит.

Павел пожаловался на плохое самочувствие после того, как отработал сольный концерт. «Очень маленький я говорю огромное СПАСИБО за сегодняшний концерт в Иркутске», — поблагодарил он поклонников в Instagram немногим больше часа назад.