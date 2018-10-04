39-летний Павел Воля попал в больницу

Около часа назад сразу несколько российских СМИ сообщили со ссылкой на Telegram-канал «112», что Павла Волю госпитализировали в Иркутске. Комик попал в больницу с подозрением на аппендицит.
Павел пожаловался на плохое самочувствие после того, как отработал сольный концерт. «Очень маленький я говорю огромное СПАСИБО за сегодняшний концерт в Иркутске», — поблагодарил он поклонников в Instagram немногим больше часа назад.
«Тут пишут, что павел в больнице. Нет?», «Выздоравливайте, Павел!», «Павел а в какой вы больнице у нас после концерта, с обострением? (((», «Ох тыж. Самосвал родной. Отвар из шишек нужен? могу занести. Не болей», «Павлик как ты??? Как себя чувствуешь?? Поправляйся дорогой!!!», «Пашка держись! Про тебя уже по телеку говорят, скоро поправишься!», «ВолЮшка, не болей!!!», «Болеть нельзя. Льзя не болеть», «Скорейшего выздоровления», — волнуются подписчики.
Завтра у Воли запланирован концерт в Красноярске, 6 октября — в Новосибирске.
Желаем здоровья артисту!
Фото: instagram