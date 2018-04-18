38-летняя Пинк стала самой красивой женщиной года

Когда-то певица Пинк выступала на одной сцене с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. Тогда многие считали звезду дурнушкой, и кто-то даже говорил ей это в глаза. Но в этом году артистка появилась на обложке специального номера американского журнала People, посвященного красоте. Компанию звезде составили ее дети — годовалый Джеймсон и шестилетняя Уиллоу. Малыши растут просто очаровательными!
В интервью с Эллен Дедженерес Пинк прокомментировала свой новый статус так: «Я чувствую себя более красивой, и я решила, что всю неделю, пока в продаже этот журнал, никто не посмеет смотреть мне прямо в глаза».
Но все-таки самокритичная звезда считает чувство юмора своим самым лучшим качеством: «Думаю, с одной стороны, мое чувство юмора — лучшая часть во мне, а с другой стороны, сейчас чудесное время, когда мы прославляем самых разных людей».
Напомним, что в прошлом году самой красивой была признана 49-летняя Джулия Робертс.
Фото: instagram, globallookpress