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38-летняя Пинк стала самой красивой женщиной года

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Американская певица Пинк признана самой красивой по версии журнала People.

Когда-то певица Пинк выступала на одной сцене с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. Тогда многие считали звезду дурнушкой, и кто-то даже говорил ей это в глаза. Но в этом году артистка появилась на обложке специального номера американского журнала People, посвященного красоте. Компанию звезде составили ее дети — годовалый Джеймсон и шестилетняя Уиллоу. Малыши растут просто очаровательными!

В интервью с Эллен Дедженерес Пинк прокомментировала свой новый статус так: «Я чувствую себя более красивой, и я решила, что всю неделю, пока в продаже этот журнал, никто не посмеет смотреть мне прямо в глаза».

Но все-таки самокритичная звезда считает чувство юмора своим самым лучшим качеством: «Думаю, с одной стороны, мое чувство юмора — лучшая часть во мне, а с другой стороны, сейчас чудесное время, когда мы прославляем самых разных людей».

Напомним, что в прошлом году самой красивой была признана 49-летняя Джулия Робертс.

Фото: instagram, globallookpress

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