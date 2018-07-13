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38-летняя Пинк повторно госпитализирована после отмены концертов и жалоб на здоровье

Певицу Пинк госпитализировали в Сиднее.

Поклонники P!NK встревожены: после отмены концертов и жалоб на здоровье певица во второй раз попала в больницу. Не помог ни отдых с семьей, ни визиты врачей, ни антибиотики.

Когда артистка отменила концерт, ряд СМИ обвинили ее в нрушении профессиональной этики: папарацци сфотографировали Пинк у моря с детьми.

«Я не долна никому ничего объяснять, но из уважения к моим фанатам попытаюсь. Я была вынуждена прервать свой тур так как запланировала отдых с семьей еще в 2017 году, мне нужно было побыть с детьми. Я уже дважды болела в ходе австралийского тура (дети тоже), но в первый раз, когда мы заболели, мы справились с этим. В этот раз, папарацци этого не покажут — врачи навещали меня дважды. Антибиотики, стероиды, противопростудные препараты, спрей для носа, спрей для горла, еще стероиды, плачущий малыш по ночам, каждую ночь, необходимость теплых ванн для него... параллельно я успокаивала дочь, говоря ей, что все в порядке. Я никогда ничего не делала для себя. Все отмененные концерты состоятся в ближайщее время», — извинилась она за отмену шоу 3 августа.

Публикация от P!NK (@pink)

СМИ сообщили, что после попыток побороть болезнь самостоятельно, певица была госпитализирована с обезвоживанием 5 августа, но вскоре вернулась к детям. На следующий день Пинк снова попала в больницу с желудочной инфекцией.

Фото: globallookpress, instagram

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