38-летняя экс-солистка группы «Девочки» Липа Тетерич станет мамой в третий раз

Совсем скоро певица и телеведущая Липа Тетерич станет многодетной мамой. Об этом она рассказала в недавнем интервью.

Сейчас Липа воспитывает сына Лавра и дочь Мелиссу, которые родились в ее браке с экономистом Артемом Глотовым, за которого артистка вышла в 2007 году. С мужчиной, которому было суждено стать ее мужем, артистка познакомилась в супермаркете.

Липа Тетерич строит карьеру телеведущей, несмотря на свое прошлое — когда-то она выступала в составе поп-группы «Девочки».

Поздравляем будущую маму!

Фото: instagram