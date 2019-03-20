38-летняя Джессика Симпсон стала многодетной мамой

19 марта в семье певицы Джессики Симпсон и ее супруга, бывшего игрока в американский футбол Эрика Джонсона, произошло важное и радостное событие — артистка родила младшую дочь, которой еще до появления на свет пара решила дать имя Берди (в переводе с английского — «птичка»).

Об этом Джессика рассказала поклонникам и всем неравнодушным сама в своем микроблоге. «Мы очень счастливы и горды объявить о рождении нашей красавицы-дочери Берди Мэй Джонсон. Она весит 4 кг 900 г», — так подписала Симпсон черно-белый снимок, на котором ее старшая дочь Максвелл держит новорожденную сестренку за ручку.