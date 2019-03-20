38-летняя Джессика Симпсон стала многодетной мамой

19 марта в семье певицы Джессики Симпсон и ее супруга, бывшего игрока в американский футбол Эрика Джонсона, произошло важное и радостное событие — артистка родила младшую дочь, которой еще до появления на свет пара решила дать имя Берди (в переводе с английского — «птичка»).
Об этом Джессика рассказала поклонникам и всем неравнодушным сама в своем микроблоге. «Мы очень счастливы и горды объявить о рождении нашей красавицы-дочери Берди Мэй Джонсон. Она весит 4 кг 900 г», — так подписала Симпсон черно-белый снимок, на котором ее старшая дочь Максвелл держит новорожденную сестренку за ручку.
Напомним, менее месяца назад Симпсон была госпитализирована с бронхитом. Она поделилась, что очень переживала за малышку внутри: «Я медленно поправляюсь. За ребенком постоянно следили врачи, и она прекрасно себя чувствует. Я считаю дни, когда наконец смогу увидеть ее чудесную улыбку. Посылаю свою любовь и молитвы всем матерям, которые сейчас проходят через то же самое или уже прошли».
Симпсон решила быть абсолютно честной и не скрывала, что сильно поправилась во время этой беременности. К тому же она постоянно боролась с отеками и жаловалась фолловерам на другие сложности, однако всегда добавляла, что все проблемы того стоят. У Джессики и ее супруга Эрика Джонсона уже подрастают двое детей — 6-летняя дочь Максвелл и 5-летний сын Эйс.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram