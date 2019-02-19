38-летний певец Доминик Джокер наконец женится на возлюбленной спустя 5 лет отношений

На днях в микроблогах певца и сонграйтера Доминика Джокера и его давней возлюбленной Кати Кокориной появилась новая красивая совместная фотосессия, в подписи к которой пара призналась, что готовится к свадьбе.
Подробности торжества пока неизвестны, но барнаульские СМИ (именно из этого города приехала девушка) цитируют инсайдеров, сообщая, что церемония состоится уже 26 февраля.
Напомним, ради Кати, своей подопечной в шоу «Битва хоров», Доминик (настоящее имя артиста — Александр Бреславский, — прим. ред.) ушел от экс-супруги Альбины и двух сыновей, Мартина и Маркуса. Сейчас им 12 и 9 лет соответственно. «Однажды дети вручили мне рисунок, на котором женщина держит за руки двоих мальчиков, — отца просто нет. И написали на обратной стороне: «Мамочка, мы тебя любим!» — признавалась ранее Альбина Бреславская.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram