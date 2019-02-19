38-летний певец Доминик Джокер наконец женится на возлюбленной спустя 5 лет отношений

На днях в микроблогах певца и сонграйтера Доминика Джокера и его давней возлюбленной Кати Кокориной появилась новая красивая совместная фотосессия, в подписи к которой пара призналась, что готовится к свадьбе.

Подробности торжества пока неизвестны, но барнаульские СМИ (именно из этого города приехала девушка) цитируют инсайдеров, сообщая, что церемония состоится уже 26 февраля.