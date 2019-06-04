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38-летнему Андрею Аршавину запретили выезжать из России из-за крупного долга по алиментам

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Андрей Аршавин на море

Фото: Instagram Андрея Аршавина
Андрея Аршавина наказали за нежелание участвовать в воспитании младшей дочери.

Во вторник, 4 июня, в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга состоялось слушание по спору Андрея Аршавина с бывшей супругой Алисой Казьминой. Родители малышки Есени были женаты с 2016 года, но теперь общаются только через суд. Согласно его предварительному решению, футболист не сможет покинуть пределы России, пока не погасит долг по алиментам.

«Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», — цитирует слова адвоката Александра Добровинского «Интерфакс».

Следующее заседание назначено на 24 июня.

Стоит отметить, что в последнее время Андрей стал все чаще встречаться с детьми, рожденными в гражданском браке с Юлией Барановской. Однако общественность помнит: долгое время он уклонялся и от их поддержки и воспитания.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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