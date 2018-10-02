37-летняя актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева умерла после тяжелой болезни

Актриса окончила ГИТИС и служила в Театре Маяковского и в театре «У Никитских ворот». Телезритель мог видеть ее в фильмах «Темная ночь», «Пилот международных авиалиний», «Моя граница», «Тайна института благородных девиц». Широкую известность ей принесла роль в сериале «Глухарь».

Приносим соболезнования близким актрисы.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram