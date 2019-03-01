37-летняя Кейт Миддлтон намекнула на четвертую беременность?

Герцогиня Кембриджская подозревает, что снова беременна, сообщает ряд российских СМИ, приводя фразу, которую Кейт произнесла во время своего второго дня пребывания в Северной Ирландии.

Разговаривая с господином Аланом Барром, который пришел на встречу с пятимесячным сыном Джеймсом на руках, супруга принца Уильяма якобы призналась: «Он великолепен. Подозреваю, что беременна».

«He’s gorgeous. It makes me feel broody», — так звучала фраза на самом деле, согласно цитате из Harper's Bazaar и People.

«Broody» — означает готовность, желание иметь детей, но никак не подозрения в беременности.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: globallookpress