37-летняя Эми Шумер ждет первенца

Комедийная актриса Эми Шумер и ее супруг, шеф-повар и владелец ресторана Beach Plum Крис Фишер скоро станут родителями. Об этом Шумер решила сообщить поклонникам весьма необычным и забавным способом.

В микроблоге Эми появился забавный коллаж из фото принца Гарри и его супруги Меган Маркл (как известно, эта пара также ждет первенца), а также ее собственных фото с мужем. Также актриса обратилась к главному корреспонденту CNN в Белом доме Джессике Йеллин и попросила ее выложить пост в Instagram с огромным списком кандидатов-сенаторов на выборы от разных штатов. В самом конце красуется фраза: «Я беременна, — Эми Шумер».