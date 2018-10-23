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37-летняя Эми Шумер ждет первенца

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Эми Шумер

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Звезда фильма «Красотка на всю голову» Эми Шумер объявила о своей беременности.

Комедийная актриса Эми Шумер и ее супруг, шеф-повар и владелец ресторана Beach Plum Крис Фишер скоро станут родителями. Об этом Шумер решила сообщить поклонникам весьма необычным и забавным способом.

В микроблоге Эми появился забавный коллаж из фото принца Гарри и его супруги Меган Маркл (как известно, эта пара также ждет первенца), а также ее собственных фото с мужем. Также актриса обратилась к главному корреспонденту CNN в Белом доме Джессике Йеллин и попросила ее выложить пост в Instagram с огромным списком кандидатов-сенаторов на выборы от разных штатов. В самом конце красуется фраза: «Я беременна, — Эми Шумер».

Напомним, что Эми вышла замуж в начале этого года всего через три месяца романа с поваром. Свадьба состоялась 13 февраля на побережье Малибу. Многие поклонники были шокированы таким скорым бракосочетанием, но сейчас Шумер выглядит совершенно счастливой.

Фото: East News, Instagram

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