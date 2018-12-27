37-летняя Анастасия Макеева оказалась на больничной койке

Несколько часов назад в блоге актрисы Анастасии макеевой появилось тревожное сообщение. «Стоп. Женщина-терминатор сломалась #берегитесебя», — написала она под фотографией с капельницей.
Взволнованные подписчики желают здоровья любимице. Они считают, что виной всему — переутомление.
Желаем Анастасии скорейшего выздоровления!
Пытаясь успеть все перед Новым годом, пожалуйста, не забывайте о своем здоровье.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram