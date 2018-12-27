37-летняя Анастасия Макеева оказалась на больничной койке

Взволнованные подписчики желают здоровья любимице. Они считают, что виной всему — переутомление.

Желаем Анастасии скорейшего выздоровления!

Пытаясь успеть все перед Новым годом, пожалуйста, не забывайте о своем здоровье.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram