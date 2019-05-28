37-летняя актриса Анастасия Цветаева родила третьего ребенка и показала нежное фото с ним

«У нас родился сын! Чувствуем себя прекрасно! Я счастлива! Все подробности позже», — написала она.
Семь лет назад актриса, запомнившаяся зрителям по многочисленным ролям в сериалах и съемкам в клипе группы «Звери», переехала в Израиль, выйдя замуж за адвоката Надава Ольгана.
Старшие дети — дочка Эстер и сын Кузьма — с нетерпением ждали появления на свет братишки. Брак, в котором Анастасия нашла счастье — третий по счету для нее.
Passion.ru поздравляет счастливых родителей!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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