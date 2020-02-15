Дочь известного советского актёра Георгия Тараторкина, звезда сериала «Гадалка» Анна Тараторкина развелась с мужем, популярным актером Александром Ратниковым. Об этом сообщает портал StarHit со ссылкой на источник из окружения пары: «Официально они стали свободными перед Новым годом. Так что 2020-й оба начали с чистого листа. Конечно, Аня и Саша пытались спасти брак, давали шанс ,мол, чувства снова должны вспыхнуть. Но, как видите, не получилось». Анна Тараторкина и Александр Ратников познакомились в 2007 году на съёмочной площадке сериала «Служба доверия». В 2010 году у пары родился сын Никита.Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!