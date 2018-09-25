37-летний Глеб Матвейчук наконец стал отцом

В этот понедельник, 24 сентября, бывший муж Анастасии Макеевой стал отцом. Об этом он сообщил на следующий день, опубликовав фото из родильного дома.
«Счастье — оно есть. Сложно сразу осознать, что с тобой происходит такое чудо», — написал он.
Мужчина развелся с Анастасией Макеевой весной 2016 года спустя семь лет брака. «Мне хотелось спокойной жизни, стать мамой. Мы даже начали ходить по врачам. Это длилось три года, но я так и не смогла забеременеть. В какой-то момент он перестал меня поддерживать», — рассказывала она.
Мать новорожденной малышки — 31-летняя актриса Елена Глазкова. Сейчас она находится в статусе невесты 37-летнего Глеба Матвейчука.
Фото: instagram