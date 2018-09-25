37-летний Глеб Матвейчук наконец стал отцом

В этот понедельник, 24 сентября, бывший муж Анастасии Макеевой стал отцом. Об этом он сообщил на следующий день, опубликовав фото из родильного дома.

«Счастье — оно есть. Сложно сразу осознать, что с тобой происходит такое чудо», — написал он.