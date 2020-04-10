37-летний Борис Корчевников заразился коронавирусом?
Помощница телеведущего и генерального директора канала «Спас» Бориса Корчевникова опровергла сообщения о его болезни.
В пятницу, 10 апреля, в Сети появилась информация о том, что 37-летний телеведущий Борис Корчевников заражен коронавирусом.
«Нет, это не правда. С ним все в порядке. Он, как и большинство из сотрудников "Спаса", работает дома», — прокомментировали в пресс-службе канала «Спас».
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!