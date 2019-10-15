37-летней олимпийской чемпионке Татьяне Тотьмяниной удалили опухоль
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Фото: Instagram
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина восстанавливается после операции по удалению опухоли, сообщает телеграм-канал Mash.
По данным источника издания, новообразование возникло в желчном пузыре спортсменки. Опухоль после удаления отправили на гистологическое исследование. Семья пока не дает комментариев о состоянии здоровья 37-летней Татьяны Тотьмяниной.
Это не первая проблема со здоровьем у чемпионки по фигурному катанию. За последнюю пару лет она ломала ногу несколько раз. Лечение заняло много времени: Татьяна перенесла пять операций. Причем последнюю из них делали в Германии, где ей устраняли неудачные последствия предыдущих вмешательств.
Фото и видео: Instragram
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