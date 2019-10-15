37-летней олимпийской чемпионке Татьяне Тотьмяниной удалили опухоль

Это не первая проблема со здоровьем у чемпионки по фигурному катанию. За последнюю пару лет она ломала ногу несколько раз. Лечение заняло много времени: Татьяна перенесла пять операций. Причем последнюю из них делали в Германии, где ей устраняли неудачные последствия предыдущих вмешательств.