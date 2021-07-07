36-летняя Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

«Скарлетт и Колин в восторге. Она родит уже скоро. В последнее время она вела себя сдержанно, стараясь не мелькать на публике», — рассказали таблоиду.

Стараясь сохранить беременность в тайне, Скарлетт Йоханссон даже отказалась от прогулок с любимыми собаками.

Брак с Колином Джостом стал для актрисы третьим. С первым мужем Райаном Рейнольдсом Скарлетт развелась через два года после свадьбы. Причиной расставания они назвали плотные рабочие графики. После актриса заявила, что все люди по своей природе полигамны, но она не теряет надежды найти любовь всей своей жизни.

Вторым супругом актрисы стал журналист Ромен Дориак. У пары в 2014-м родилась дочь Роуз. Этот брак так же продержался два года.

Замуж за Колина Джоста Скарлетт вышла осенью 2020-го.