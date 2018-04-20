36-летняя Кирстен Данст впервые стала мамой

Звезда «Рокового искушения» Кирстен Данст уже очень давно мечтала о малыше, но забеременеть и родить смогла только в последних отношениях с коллегой по сериалу «Фарго» Джесси Племонсом. Во время беременности Кирстен практически не появлялась на публике. На днях стало известно, что в минувшие выходные актриса родила сына.
«У них все отлично», — лаконично прокомментировал инсайдер в интервью журналу People.
Напомним, впервые об отношениях Данст и Племонса заговорили в мае 2016 года, через месяц после того, как актриса рассталась с Гарреттом Хедлундом (с ним она прожила 4 года). А уже в начале прошлого года Племонс сделал возлюбленной предложение руки и сердца, но пара пока так и не связала себя узами брака.
Фото: MediaPunch/face to face, Insidefoto, Stefanopoulos Thierry, F. Sadou, Birdie Thompson / Global Look Press, Instagram