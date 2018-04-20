Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

36-летняя Кирстен Данст впервые стала мамой

1 / 10
Кирстен Данст
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Голливудская актриса Кирстен Данст родила сына возлюбленному Джесси Племонсу.

Звезда «Рокового искушения» Кирстен Данст уже очень давно мечтала о малыше, но забеременеть и родить смогла только в последних отношениях с коллегой по сериалу «Фарго» Джесси Племонсом. Во время беременности Кирстен практически не появлялась на публике. На днях стало известно, что в минувшие выходные актриса родила сына.

«У них все отлично», — лаконично прокомментировал инсайдер в интервью журналу People.

Art imitates life #fifteenandpregnant @lifetimetv

Публикация от Kirsten Dunst (@kirstendunst)

Напомним, впервые об отношениях Данст и Племонса заговорили в мае 2016 года, через месяц после того, как актриса рассталась с Гарреттом Хедлундом (с ним она прожила 4 года). А уже в начале прошлого года Племонс сделал возлюбленной предложение руки и сердца, но пара пока так и не связала себя узами брака.

Фото: MediaPunch/face to face, Insidefoto, Stefanopoulos Thierry, F. Sadou, Birdie Thompson / Global Look Press, Instagram

Гороскоп