36-летняя Кирстен Данст впервые стала мамой

Звезда «Рокового искушения» Кирстен Данст уже очень давно мечтала о малыше, но забеременеть и родить смогла только в последних отношениях с коллегой по сериалу «Фарго» Джесси Племонсом. Во время беременности Кирстен практически не появлялась на публике. На днях стало известно, что в минувшие выходные актриса родила сына.

«У них все отлично», — лаконично прокомментировал инсайдер в интервью журналу People.