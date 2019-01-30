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36-летняя дочь Льва Новоженова умерла в США

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я выбрал вместо рекламы.
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Лев Новоженов

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72-летний Лев Новоженов скорбит о скончавшейся после долгой болезни дочери.

Известный журналист и телеведущий Лев Новоженов сообщил о смерти своей дочери Сары. Молодая женщина проживала в Чикаго. По некоторым данным, у нее была онкология.

«Шура меня просила о ней не писать. Я и не писал. И вот ее больше нет. А что же мне сейчас — ходить из угла в угол? И с кем говорить? И вот я пишу. Жизни ее было 36 лет. Любимая моя, драгоценная дочь. Саша Новоженова ушла из жизни минувшей ночью в городе Чикаго. Единственная её книга в соавторстве с Глебом Напреенко "Уроки визуального" номинирована на премию Александра Пятигорского. Нет слов как больно», — написал отец.

Дочь Льва Новоженова окончила Высшую академическую школу графического дизайна, изучала искусствоведение в МГУ. Последним рисунком в ее блоге стало красочное слово «Конец».

Приносим свои соболезнования.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress, facebook, instagram

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