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36-летняя Анна Седокова призналась, что у нее роман с 24-летним хоккеистом Андреем Мироновым

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Анна Седокова

Фото: Instagram
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Певица встретилась с Региной Тодоренко и поговорила с ней по душам.

Еще осенью прошлого года многие подозревали, что Анна Седокова встречается с молодым хоккеистом из московского «Динамо» Андреем Мироновым. Но тогда певица ловко обошла эти слухи, впрочем, продолжая публиковать в своем микроблоге фото с роскошными букетами роз. Оказалось, влюбленные действительно вместе уже несколько месяцев — об этом Анна рассказала сама в интервью Регине Тодоренко в ее шоу «Пятница с Региной».

На прямой вопрос телеведущей: «Ты любишь хоккеиста?» певица ответила лаконичным «Да», но не стала расписывать подробности.

Анна предпочла рассказать об одном из своих бывших возлюбленных — о бизнесмене Артеме Комарове, за которого собиралась замуж, ведь он является отцом ее единственного сына Гектора. «Я так хотела все время создать семью, которой у меня не было, все строила, строила. В третий раз, когда я была беременна Гектором и помолвлена, я не вышла замуж. Я поняла: что-то не так между нами», — призналась звезда.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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