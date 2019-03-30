36-летняя Анна Седокова призналась, что у нее роман с 24-летним хоккеистом Андреем Мироновым

Еще осенью прошлого года многие подозревали, что Анна Седокова встречается с молодым хоккеистом из московского «Динамо» Андреем Мироновым. Но тогда певица ловко обошла эти слухи, впрочем, продолжая публиковать в своем микроблоге фото с роскошными букетами роз. Оказалось, влюбленные действительно вместе уже несколько месяцев — об этом Анна рассказала сама в интервью Регине Тодоренко в ее шоу «Пятница с Региной».
На прямой вопрос телеведущей: «Ты любишь хоккеиста?» певица ответила лаконичным «Да», но не стала расписывать подробности.
Анна предпочла рассказать об одном из своих бывших возлюбленных — о бизнесмене Артеме Комарове, за которого собиралась замуж, ведь он является отцом ее единственного сына Гектора. «Я так хотела все время создать семью, которой у меня не было, все строила, строила. В третий раз, когда я была беременна Гектором и помолвлена, я не вышла замуж. Я поняла: что-то не так между нами», — призналась звезда.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram