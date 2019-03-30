36-летняя Анна Седокова призналась, что у нее роман с 24-летним хоккеистом Андреем Мироновым

Еще осенью прошлого года многие подозревали, что Анна Седокова встречается с молодым хоккеистом из московского «Динамо» Андреем Мироновым. Но тогда певица ловко обошла эти слухи, впрочем, продолжая публиковать в своем микроблоге фото с роскошными букетами роз. Оказалось, влюбленные действительно вместе уже несколько месяцев — об этом Анна рассказала сама в интервью Регине Тодоренко в ее шоу «Пятница с Региной».

На прямой вопрос телеведущей: «Ты любишь хоккеиста?» певица ответила лаконичным «Да», но не стала расписывать подробности.