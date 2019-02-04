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36-летний резидент Comedy Club Демис Карибидис стал многодетным отцом и показал новорожденного сына

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Жена Демиса Карибидиса в родильном доме

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У популярного шоумена Демиса Карибидиса родился сын.

Шоумен Демис Карибидис и его супруга Пелагея в третий раз стали родителями. Об этом сообщил счастливый отец, опубликовав в своем Instagram фото, на котором держит в руках младенца. «РЕБЯТА!!!!!!!!! СЫН РОДИЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!», — написал артист.

Малыш появился на свет в Родильном доме ЦКБ, его имя родители пока не называют.

«Любимая, ты сделала меня самым счастливым!!!», — добавил новоиспеченный отец, обращаясь к жене.

«Всем огромное спасибо за добрые слова и душевные поздравления! Нам так приятно что так много тех, кто разделяет нашу радость в этот день! Стараюсь всем лично ответить! Если случайно кого-то пропущу, не обижайтесь! Мы очень благодарны и рады каждому вашему поздравлению», — поблагодарила в блоге молодая мама поклонников пары за теплые слова.

Демис и Пелагея сыграли свадьбу в мае 2014 года. Спустя год у них родилась дочь София, в октябре 2017 года на свет появилась вторая дочь, и вот теперь — долгожданный сын.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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