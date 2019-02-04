36-летний резидент Comedy Club Демис Карибидис стал многодетным отцом и показал новорожденного сына

Шоумен Демис Карибидис и его супруга Пелагея в третий раз стали родителями. Об этом сообщил счастливый отец, опубликовав в своем Instagram фото, на котором держит в руках младенца. «РЕБЯТА!!!!!!!!! СЫН РОДИЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!», — написал артист.

Малыш появился на свет в Родильном доме ЦКБ, его имя родители пока не называют.

«Любимая, ты сделала меня самым счастливым!!!», — добавил новоиспеченный отец, обращаясь к жене.