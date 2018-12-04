35 тысяч у Ротару и 20 — у Боярского: назван размер пенсий российских звезд

Несмотря на миллионные гонорары от выступлений, вопрос пенсий российских селебрити, уже достигших этого возраста, будоражит простых поклонников и остается актуальным для самих звезд. Дело в том, что некоторые из них сразу переводят эту сумму на благотворительность — например, по информации портала Sobesednik.ru, так поступает Владимир Винокур.
А некоторые знаменитости не скрывают, что иногда пенсия им помогает. Так, по признанию актера Михаила Сергеевича Боярского, он живет очень скромно, поэтому может позволить себе редко выступать, наслаждаясь заслуженным отдыхом и гарантированными средствами от государства.
Кстати, одну из самых больших пенсий среди коллег получает София Ротару: в пересчете на российские рубли у звезды выходит порядка 35 тысяч. А вот Максим Галкин ранее признавался, что изначально пенсия Аллы Пугачевой была совсем крошечной, поэтому нынешние выплаты кажутся артистке довольно приличными. «Когда Алла впервые решила узнать, какая у нее пенсия — сейчас вы все упадете — она была 2000 рублей! У Леонтьева на тот момент была пенсия 10 тысяч рублей. И то только потому, что он оформил себя как балетного! Но в нашей семье есть рабочая лошадка — это я, поэтому нет, мы не переживаем из-за пенсии», — рассказал артист во время интервью для YouTube-канала Gazlive.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Maksim Konstantinov, Anatoly Lomohov / Global Look Press, Instagram