35 тысяч у Ротару и 20 — у Боярского: назван размер пенсий российских звезд

Несмотря на миллионные гонорары от выступлений, вопрос пенсий российских селебрити, уже достигших этого возраста, будоражит простых поклонников и остается актуальным для самих звезд. Дело в том, что некоторые из них сразу переводят эту сумму на благотворительность — например, по информации портала Sobesednik.ru, так поступает Владимир Винокур.

А некоторые знаменитости не скрывают, что иногда пенсия им помогает. Так, по признанию актера Михаила Сергеевича Боярского, он живет очень скромно, поэтому может позволить себе редко выступать, наслаждаясь заслуженным отдыхом и гарантированными средствами от государства.