35-летняя звезда Comedy Club Марина Кравец ждет первенца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Актер и шоумен Михаил Башкатов опубликовал несколько видео с мероприятия, которое он вел со звездой Comedy Club Мариной Кравец. В ролике заметен уже большой живот 35-летней Марины, которая ждет первенца.
Марина Кравец сама не рассказывала, что находится в интересном положении и в ее микроблоге нет «улик», подтверждающих это: на всех снимках она тщательно маскировала свои округлившиеся формы. Но теперь стало ясно: в ближайшие месяцы она и ее супруг Аркадий Водахов станут родителями.
Однако, как только в СМИ появились новости о ее беременности, Марина решила больше не скрывать этот факт и опубликовала пост в Instagram.
Марина и Аркадий познакомились еще студенческие годы, он вместе учились на филологическом факультете, а после вместе играли в КВН. Поженились влюбленные в 2013 году. Аркадий работает продюсером супруги.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!