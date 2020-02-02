35-летняя звезда Comedy Club Марина Кравец ждет первенца

Марина Кравец сама не рассказывала, что находится в интересном положении и в ее микроблоге нет «улик», подтверждающих это: на всех снимках она тщательно маскировала свои округлившиеся формы. Но теперь стало ясно: в ближайшие месяцы она и ее супруг Аркадий Водахов станут родителями.