35-летняя звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой

«Ну что, друзья..)) Здравствуй, наше с @yellohood маленькое большое Счастье! 🤗❤️ Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас..)) Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на #ВсякийСлучай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперёд, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще всё необходимое выдают на месте! 🤗 В общем, выезжали налегке, «время-то ещё будет!» Думали мы..)) В итоге мы стали родителями чудесной ДЕВОЧКИ 🌸

Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаём друг друга ;)) Вообще, то, что произошло и ,главное, КАК- это просто фантастика ! Дорогой, теперь уже РОДНОЙ @roddompravda ! То, что ВЫ для нас сделали- настоящее чудо! Ваша работа была настолько слаженной, чёткой и ,что очень важно- спокойной, что уже к вечеру дня родов мелькнула мысль: ну что, за носочками, например, голубого цвета, ТОЧНО снова только сюда! ;)) Это действительно СЧАСТЬЕ иметь возможность просто успокоиться и довериться невероятным профессионалам и хорошим людям в одном лице!», — написала Марина в Insagram.

Напомним, что Марина и Аркадий познакомились еще студенческие годы, он вместе учились на филологическом факультете, а после вместе играли в КВН. Поженились влюбленные в 2013 году. Аркадий работает продюсером супруги.