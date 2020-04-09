passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

35-летняя звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото: Instagram

Известная телеведущая и юмористка сообщила радостную новость о пополнении в семействе. У Марины и ее супруга, продюсера Аркадия Водахова родилась дочь.

«Ну что, друзья..)) Здравствуй, наше с @yellohood маленькое большое Счастье! 🤗❤️ Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас..)) Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на #ВсякийСлучай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперёд, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще всё необходимое выдают на месте! 🤗 В общем, выезжали налегке, «время-то ещё будет!» Думали мы..)) В итоге мы стали родителями чудесной ДЕВОЧКИ 🌸

Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаём друг друга ;)) Вообще, то, что произошло и ,главное, КАК- это просто фантастика ! Дорогой, теперь уже РОДНОЙ @roddompravda ! То, что ВЫ для нас сделали- настоящее чудо! Ваша работа была настолько слаженной, чёткой и ,что очень важно- спокойной, что уже к вечеру дня родов мелькнула мысль: ну что, за носочками, например, голубого цвета, ТОЧНО снова только сюда! ;)) Это действительно СЧАСТЬЕ иметь возможность просто успокоиться и довериться невероятным профессионалам и хорошим людям в одном лице!», — написала Марина в Insagram.

Напомним, что Марина и Аркадий познакомились еще студенческие годы, он вместе учились на филологическом факультете, а после вместе играли в КВН. Поженились влюбленные в 2013 году. Аркадий работает продюсером супруги.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!