Поклонники поздравляют 35-летнюю Викторию Лопыреву с рождением первенца

Поклонники Виктории Лопыревой поздравляют любимицу с рождением первенца. Источником новости стал журнал «СтарХит».
«Родила сына», — цитирует издание слова инсайдера.
Важное событие в жизни 35-летней красавицы произошло вчера, однако пресса узнала об этом только сегодня. Отец ребенка — бизнесмен Игорь Булатов. Долгое время Виктория скрывала свою беременность, однако когда округлившийся живот стало невозможно прятать под платьями свободного фасона, призналась: скоро в ее жизни произойдет счастливое событие.
В своем блоге Виктория активно советовалась с подписчиками насчет прививок, интересовалась, есть ли в России «доулы», однако незадолго до Нового года все же уехала рожать в США.
Ни молодая мама, ни отец пока не комментируют радостное событие. В «сториз» своего блога модель публикует короткие видеоролики, не ассоциирующиеся с родами, однако это может оказаться очередным маневром скрытной мамы.
Ведь видео, которое Виктория показала сегодня, было снято три дня назад, судя по фотографии из Instagram ее подруги:
Если инсайдеры не ошиблись и Виктория действительно стала мамой, поздравляем пару с рождением наследника!
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram