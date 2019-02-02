Поклонники поздравляют 35-летнюю Викторию Лопыреву с рождением первенца

Поклонники Виктории Лопыревой поздравляют любимицу с рождением первенца. Источником новости стал журнал «СтарХит».

«Родила сына», — цитирует издание слова инсайдера.

Важное событие в жизни 35-летней красавицы произошло вчера, однако пресса узнала об этом только сегодня. Отец ребенка — бизнесмен Игорь Булатов. Долгое время Виктория скрывала свою беременность, однако когда округлившийся живот стало невозможно прятать под платьями свободного фасона, призналась: скоро в ее жизни произойдет счастливое событие.

В своем блоге Виктория активно советовалась с подписчиками насчет прививок, интересовалась, есть ли в России «доулы», однако незадолго до Нового года все же уехала рожать в США.

Ни молодая мама, ни отец пока не комментируют радостное событие. В «сториз» своего блога модель публикует короткие видеоролики, не ассоциирующиеся с родами, однако это может оказаться очередным маневром скрытной мамы.