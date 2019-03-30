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35-летняя супермодель Миранда Керр станет многодетной мамой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Миранда Керр снова беременна

Фото: Global Look Press
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Представитель звезды подтвердил ее третью беременность.

После ухода из Victoria's Secret жизнь Миранды Керр, кажется, стала только интереснее: она вышла замуж во второй раз за самого молодого миллиардера планеты Эвана Шпигеля, снова стала мамой, а теперь, как стало известно, готовится к рождению еще одного ребенка. Причем после появления на свет ее младшего сына Харта прошло всего 10 месяцев.

«Миранда, Эван, Флинн и Харт с нетерпением ждут того момента, когда смогут поприветствовать нового члена своей семьи», — сообщил  представитель супермодели американскому журналу People.

35-летняя Миранда Керр и 28-летний Эван Шпигель поженились в 2017 году. В тот же год стало известно, что модель беременна. Миранда также воспитывает 8-летнего сына Флинна, рожденного в браке с актером Орландо Блумом. Сейчас же фолловеры Керр надеются, что у нее будет девочка и соответствующе комментируют ее последний пост в микроблоге с розовыми цветами на фоне неба.

Когда на свет появился его первенец, Эван был в восторге и написал в соцсетях: «Словами не передать, как мы рады пополнению в семье. Миранда чувствует себя хорошо, и Флинн рад быть старшим братом. Спасибо за добрые слова и пожелания в это особенное время». А несколько месяцев спустя молодой человек рассказал и о том, как чувствует себя в роли отца: «Рождение Харта — это уникальное событие, которое полностью изменило мою жизнь. Я купил набор для гриля и барбекю, а это уже о многом говорит!».

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Birdie Thompson, Faye Sadou/AdMedia, PMA/AdMedia, MediaPunch/face to face, imago stock&people. Panoramic / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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