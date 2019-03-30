35-летняя супермодель Миранда Керр станет многодетной мамой

35-летняя Миранда Керр и 28-летний Эван Шпигель поженились в 2017 году. В тот же год стало известно, что модель беременна. Миранда также воспитывает 8-летнего сына Флинна, рожденного в браке с актером Орландо Блумом. Сейчас же фолловеры Керр надеются, что у нее будет девочка и соответствующе комментируют ее последний пост в микроблоге с розовыми цветами на фоне неба.

Когда на свет появился его первенец, Эван был в восторге и написал в соцсетях: «Словами не передать, как мы рады пополнению в семье. Миранда чувствует себя хорошо, и Флинн рад быть старшим братом. Спасибо за добрые слова и пожелания в это особенное время». А несколько месяцев спустя молодой человек рассказал и о том, как чувствует себя в роли отца: «Рождение Харта — это уникальное событие, которое полностью изменило мою жизнь. Я купил набор для гриля и барбекю, а это уже о многом говорит!».

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Birdie Thompson, Faye Sadou/AdMedia, PMA/AdMedia, MediaPunch/face to face, imago stock&people. Panoramic / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram