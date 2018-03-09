Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

35-летняя принцесса Швеции Мадлен стала многодетной мамой

1 / 13
Принцесса Швеции Мадлен с супругом
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Шведская принцесса Мадлен родила третьего ребенка.

Сегодня, 9 марта, представители королевского дома Швеции сообщили радостную весть: 35-летняя принцесса Мадлен (младшая дочь шведского короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии) стала мамой. Ее дочь родилась сегодня в 12:41 ночи в госпитале Дандерюд и стала десятым претендентом на престол.

Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Вес новорожденной составил 3465 граммов, рост — 50 сантиметров.

Инсайдеры сообщают, что супруг принцессы Мадлен, 43-летний финансист Кристофер О'Нил, присутствовал на родах. «Мы счастливы приветствовать нового члена семьи. Леонор и Николас очень ждут встречи с младшей сестренкой», — передают его слова СМИ.

У пары также подрастают 4-летняя принцесса Леонор, родившаяся в Нью-Йорке, и 2-летний принц Николас, родившийся в Стокгольме. Пара большую часть времени проводит в Лондоне.

Фото: globallookpress

Гороскоп