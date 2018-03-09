35-летняя принцесса Швеции Мадлен стала многодетной мамой

Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Вес новорожденной составил 3465 граммов, рост — 50 сантиметров.

Инсайдеры сообщают, что супруг принцессы Мадлен, 43-летний финансист Кристофер О'Нил, присутствовал на родах. «Мы счастливы приветствовать нового члена семьи. Леонор и Николас очень ждут встречи с младшей сестренкой», — передают его слова СМИ.

У пары также подрастают 4-летняя принцесса Леонор, родившаяся в Нью-Йорке, и 2-летний принц Николас, родившийся в Стокгольме. Пара большую часть времени проводит в Лондоне.

Фото: globallookpress