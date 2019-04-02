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35-летняя певица Согдиана вышла замуж в третий раз

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я выбрал вместо рекламы.
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Согдиана

Фото: Instagram
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Звезда скрывала избранника, но в новом интервью наконец призналась в счастливом личном событии.

Певица Согдиана развелась с предыдущим мужем еще в 2011 году и с тех пор, казалось поклонникам, полностью сосредоточилась на работе. Однако жизнь не стоит на месте, в том числе личная, и в прошлом году, как выяснилось недавно, Согдиана вновь стала женой.

«Да, еще в прошлом году я вышла замуж. Моего супруга зовут Максим. Я не скрываю замужества, не прячусь, но афишировать и делать личную жизнь поводом для обсуждения совсем не хочу», — заявила девушка в интервью журналу Hello!.

Напомним, у Согдианы подрастают двое детей от разных браков — в 2007-м она родила старшего сына Арджуна от индийского бизнесмена Рама Говинда, однако спустя всего год пара со скандалом распалась. Состоятельный муж не понимал, зачем его благоверная выступала и после замужества. «По его мнению, женщина совсем не должна работать. Он считает, что девушки выходят на сцену и поют только для того, чтобы найти мужа и ничего не делать», — рассказывала певица в интервью «Комсомольской правде».

Со вторым избранником Баширом Куштовым брак тоже оказался неудачным. Мужчина безумно ревновал супругу ко всем вокруг. «Башир приставил ко мне двух охранников, которые ходили за мной по пятам, — жаловалась звезда тому же изданию. — Не секрет, что в шоу-бизнесе артисты при встрече целуют друг друга в щеку. В этом нет ничего интимного, это не флирт». Чтобы не испытывать терпение мужа, певица решила покинуть сцену, а вскоре родила своего младшего сына Микаила. Однако спасти и этот брак ей все же не удалось. Будем надеяться, сейчас Согдиана действительно счастлива с новым возлюбленным.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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