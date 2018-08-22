35-летняя Ирена Понарошку станет мамой во второй раз?

Ирена Понарошку, как правило, скрывает подробности личной жизни, хотя охотно выкладывает в свой микроблог яркие снимки с мужем Александром Глуховым и сыном Серафимом. В последнее время фолловеры звезды заметили также, что Ирена стала предпочитать одежду свободного кроя и заподозрили, что она беременна во второй раз.

Одна из интернет-пользовательниц, которая предпочла остаться анонимной, заявила в Сети: «Сегодня с Иреной столкнулась в Лос-Анджелесе. Она глубоко беременна. Месяц 7, очень приличный круглый животик».