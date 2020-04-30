35-летняя Эшли Симпсон беременна третьим ребенком

35-летняя актриса Эшли Симпсон и 31-летний музыкант Эван Росс снова станут родителями. Об этом пара сообщила в Instagram, опубликовав фото с положительным тестом на беременность.

«Мы беременны и рады поделиться этой новостью со всеми. Малыш номер три», — написала Эшли.