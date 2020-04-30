35-летняя Эшли Симпсон беременна третьим ребенком
Фото: Instagram Эшли Симпсон
35-летняя актриса Эшли Симпсон и 31-летний музыкант Эван Росс снова станут родителями. Об этом пара сообщила в Instagram, опубликовав фото с положительным тестом на беременность.
«Мы беременны и рады поделиться этой новостью со всеми. Малыш номер три», — написала Эшли.
Фото: Instagram Эшли Симпсон
У Эшли Симпсон и Эвана Росса есть общая дочь, 4-летняя Джаггер Сноу. Они также воспитывают 11-летнего сына певицы по имени Бронкс Маугли, родившегося в ее браке с участником группы «Fall Out Boy» Питом Венцем.
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Фото и видео: Instagram
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