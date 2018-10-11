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35-летняя Алина Кабаева стала кандидатом педагогических наук

Алина Кабаева успешно защитила диссертацию в Санкт-Петербурге.

Сегодня бывшая спортсменка Алина Кабаева сделала еще один шаг по направлению к блестящему будущему. «Ученый совет выслушал выступление и одобрил. После защиты диссертации Алина Кабаева уехала из университета», — сообщает РИА Новости.

Алина защищалась в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Петербурге. Тема диссертации была связана с маленькими детьми: «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике». Алина изучила вопросы мотивации детей, методику ее оценки мотивации.

«В данных группах занимаются дети дошкольного возраста (начиная с трех лет), при этом отсутствует программа их подготовки. Зачастую тренеры автоматически используют программу спортивной подготовки начального этапа, что приводит к форсированию в обучении. При этом не учитываются психолого-физиологические особенности детей данного возраста. Как следствие, такой подход приводит к травматизму и отсутствию мотивации к дальнейшим занятиям художественной гимнастикой», — цитирует Алину «Петербургский дневник».

Являясь руководителем благотворительного фонда «Алина», бывшая спортсменка регулярно проводит фестивали художественной гимнастики, на которые приглашаются юные спортсмены со всей России. Кабаева гордится талантливыми детьми, настроенных на будущие победы, и старается их поддерживать.

Фото: eastnews

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