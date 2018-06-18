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35-летний КВНщик Тимур Гайдуков борется с раком крови

Бывший член команды «ГородЪ ПятигорскЪ» Тимур Гайдуков борется с онкологическим заболеванием.

В Сети открылся сбор средств для помощи 35-летнему Тимуру Гайдукову. Ведущий мероприятий и экс-участник команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» внезапно узнал об агрессивной форме рака — остром лимфобластном лейкозе. Сообщение о болезни коллеги распространила звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова: «Сын! Муж! Папа! Друг! Член нашей команды! Очень просим помощи ... беда пришла так быстро , что ни кто не может поверить, но врачи сказали, что беду можно избежать».

Молодой мужчина госпитализирован. «10 сентября 2018 мне поставили диагноз острый лейкоз. 12 сентября 2018 подтвердили острый лимфобластный лейкоз. Сейчас я в краевом Онкологическом диспансере г. Ставрополя. Меня уже готовы принять в Москве для дальнейшего срочного дообследования и лечения. Со мной сейчас рядом моя семья, близкие помогают как могут. Нам нужна ваша помощь! Будем благодарны если вы не останетесь безучастными в моей судьбе! Я готов бороться, жить, работать, быть рядом со своей семьей, видеть как растет дочка! <...> Простите, что не могу отвечать все время на звонки, потому что я под капельницами и часто сплю, сдаю анализы или с врачами» — написал Гайдуков в своем обращении.

«На сегодняшний день решается вопрос о моей транспортировке на лечение в Москву. Но не так всё просто. Сейчас сохраняется риск внутреннего кровотечения из-за очень низких тромбоцитов. Будет или авиатранспортировка или на реанимобиле с бригадой врачей или иной безопасный для здоровья способ. Это будет известно в ближайшие дни.Далее дообследование и лечение в Москве. Простите, что не могу отвечать всё время на звонки, потому что я под капельницами и часто сплю, сдаю анализы или с врачами», — добавил он.

К своей работе артист относится крайне ответственно и даже находясь в больнице, думает о тех, чьи мероприятия пообещал вести: «Мои дорогие Клиенты! Простите, что я не смогу провести мероприятия в ближайшие месяцы. Я постараюсь поставить вместо себя хорошие Замены! Спасибо Коллегам за то, что помогаете в этом вопросе. Спасибо каждому за моральную поддержку и финансовую и помощь! Я поправлюсь! Обещаю!!!»

Желаем здоровья артисту!

Фото: instagram

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