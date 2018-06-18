35-летний КВНщик Тимур Гайдуков борется с раком крови

Молодой мужчина госпитализирован. «10 сентября 2018 мне поставили диагноз острый лейкоз. 12 сентября 2018 подтвердили острый лимфобластный лейкоз. Сейчас я в краевом Онкологическом диспансере г. Ставрополя. Меня уже готовы принять в Москве для дальнейшего срочного дообследования и лечения. Со мной сейчас рядом моя семья, близкие помогают как могут. Нам нужна ваша помощь! Будем благодарны если вы не останетесь безучастными в моей судьбе! Я готов бороться, жить, работать, быть рядом со своей семьей, видеть как растет дочка! <...> Простите, что не могу отвечать все время на звонки, потому что я под капельницами и часто сплю, сдаю анализы или с врачами» — написал Гайдуков в своем обращении.

«На сегодняшний день решается вопрос о моей транспортировке на лечение в Москву. Но не так всё просто. Сейчас сохраняется риск внутреннего кровотечения из-за очень низких тромбоцитов. Будет или авиатранспортировка или на реанимобиле с бригадой врачей или иной безопасный для здоровья способ. Это будет известно в ближайшие дни.Далее дообследование и лечение в Москве. Простите, что не могу отвечать всё время на звонки, потому что я под капельницами и часто сплю, сдаю анализы или с врачами», — добавил он.

К своей работе артист относится крайне ответственно и даже находясь в больнице, думает о тех, чьи мероприятия пообещал вести: «Мои дорогие Клиенты! Простите, что я не смогу провести мероприятия в ближайшие месяцы. Я постараюсь поставить вместо себя хорошие Замены! Спасибо Коллегам за то, что помогаете в этом вопросе. Спасибо каждому за моральную поддержку и финансовую и помощь! Я поправлюсь! Обещаю!!!»