35-летний Леонид Закошанский держал в тайне рождение второго ребенка

Имя малыша Жанна и Леонид держат в тайне. О самой супруге телеведущего также известно немного, так как она сторонится публичности. Они поженились чуть больше двух лет назад, а в августе 2017-го на свет появился их первенец Лев. До свадьбы пара встречалась шесть лет.