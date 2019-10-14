35-летний Леонид Закошанский держал в тайне рождение второго ребенка
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Фото: Instagram
Леонид Закошанский — человек публичный, но детали личной жизни предпочитает хранить в секрете. Долгое время его поклонники не знали, что супруга телеведущего Жанна ждала первенца, а теперь стало известно, что Леонид Закошанский стал отцом уже во второй раз.
Телеведущий неожиданно признался в Instagram, что у него родился еще один ребенок. Причем случилось это два месяца назад. Леонид написал, что в его жизни произошла настоящая мистика: 31 июля, в свой день рождения, он снимал видео для клуба, а в день презентации у него родился сын.
Имя малыша Жанна и Леонид держат в тайне. О самой супруге телеведущего также известно немного, так как она сторонится публичности. Они поженились чуть больше двух лет назад, а в августе 2017-го на свет появился их первенец Лев. До свадьбы пара встречалась шесть лет.
До отношений с Жанной популярному телеведущему Закошанскому приписывали романы с певицей Алексой и другими известными девушками, но он их не комментировал.
Фото и видео: Instragram
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