Звезда популярного сериала «Хор» (ныне закрытого) Марк Саллинг решил свести счеты с жизнью. Ему было всего 35 лет.

Сегодня ночью западные СМИ сообщили, что актер Марк Саллинг, известный по роли в музыкальном сериале «Хор», был найден на улице неподалеку от своего дома в Лос-Анджелесе. Он совершил самоубийство.

В 2015 году, как напоминает агенство Reuters, Саллинг был арестован за хранение детской порнографии. Эти кадры он тогда показал своей девушке, которая рассказала об инциденте полицейским. В декабре прошлого года актер признал себя виновным в суде. 7 марта ему должны были вынести приговор. Актеру грозило от четырех до семи лет лишения свободы.