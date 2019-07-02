34-летняя супермодель Саша Пивоварова станет мамой во второй раз

Саша рассказывала в интервью, что ее как модель открыл именно муж, который стал первым называть ее красивой. Игорь сделал несколько фото Пивоваровой и отправил в IMG Models, там россиянку заметила Миучча Прада. И уже через две недели Саша открывала показ Prada на Неделе моды в Милане.

Саша сделала головокружительную карьеру: участвовала в показах всех мировых Домов моды, появлялась на обложках десятков глянцевых изданий. Саша – вегетарианка, а своим секретом красоты называет отказ от алкоголя и ограниченное использование косметики.