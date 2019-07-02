34-летняя супермодель Саша Пивоварова станет мамой во второй раз

Одна из самых известных российских моделей Саша Пивоварова вскоре станет мамой во второй раз. Об этом она рассказала в Instagram, опубликовав фото с округлившимся животиком. «#summer2019, #baby2», - подписала модель фотографию.
Фото: Instagram
У Саши с мужем – фотографом Игорем Вишняковым уже есть 7-летняя дочь Миа Айсис. Девочка родилась в Нью-Йорке.
Саша рассказывала в интервью, что ее как модель открыл именно муж, который стал первым называть ее красивой. Игорь сделал несколько фото Пивоваровой и отправил в IMG Models, там россиянку заметила Миучча Прада. И уже через две недели Саша открывала показ Prada на Неделе моды в Милане.
Саша сделала головокружительную карьеру: участвовала в показах всех мировых Домов моды, появлялась на обложках десятков глянцевых изданий. Саша – вегетарианка, а своим секретом красоты называет отказ от алкоголя и ограниченное использование косметики.
Сейчас семья живет в Нью-Йорке. Саша занимается живописью, снимается и играет в кино. В 2011 году она снялась в фильме «Время». После она сыграла еще в нескольких эпизодических ролях.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, East News
Видео: youtube.com/ Fashion Lust
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