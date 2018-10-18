34-летняя Дарья Екамасова тайно стала мамой в первый раз

Многие поклонники актрисы Дарьи Екамасовой и не подозревали, что она была беременна — так мастерски ей удавалось скрывать свое интересное положение. Но сегодня, 18 октября, Дарья решила рассекретиться.

«Я стала Мамой )», — так просто подписала актриса опубликованное в ее микроблоге нежное селфи, на котором она позирует практически без одежды и демонстрирует большой живот. Но Екамасова пока не раскрывает пол и имя малыша.