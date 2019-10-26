34-летний брат Чулпан Хаматовой впервые стал отцом

Актер рассказал о работе над сериалом, в котором его герой приходился близким другом герою Хаматова: «Когда я понял, что нам с Шамилем нужно играть лучших друзей, я позвал его на бокс, потому что спарринги очень сплачивают. Сам факт, что ты потный, он потный, вы что-то пытаетесь сделать, таких три-четыре раунда, и у тебя спадает блокировка». Однако Шамиль не появлялся в спортзале. «Он стал говорить, что у него репетиции, выпуск спектакля, съемки, жена на сносях. Но то, что я позвал его на бокс, он согласился прийти, а потом сливался, тоже нас немного сдружило. Эти разговоры привели к тому, что мне было удобно над ним издеваться на площадке», — вспомнил Паль.

Стоит отметить, что в августе в блоге Шамиля Хаматова появилось одно фото с малышом, но актер предпочел не отвечать на вопросы подписчиков и не принимать поздравления.