34-летний брат Чулпан Хаматовой впервые стал отцом
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Фото: Instagram Шамиля Хаматова
Брат и сестра Шамиль и Чулпан Хаматовы предпочитают не афишировать личную жизнь. 34-летний актер театра и кино был женат на своей коллеге по театру «Современник» Дарье Белоусовой, а некоторое время назад стало известно, что супруги расстались и Шамиль женился на фотографе Ксении. Как выяснилось, несколько месяцев назад в семье Хаматовых случилось пополнение — актер впервые стал отцом. Некоторыми подробностями личной жизни Шамиля поделился его коллега по съемочной площадке сериала «БИХЭППИ» Александр Паль в эфире «ОК на связи».
Актер рассказал о работе над сериалом, в котором его герой приходился близким другом герою Хаматова: «Когда я понял, что нам с Шамилем нужно играть лучших друзей, я позвал его на бокс, потому что спарринги очень сплачивают. Сам факт, что ты потный, он потный, вы что-то пытаетесь сделать, таких три-четыре раунда, и у тебя спадает блокировка». Однако Шамиль не появлялся в спортзале. «Он стал говорить, что у него репетиции, выпуск спектакля, съемки, жена на сносях. Но то, что я позвал его на бокс, он согласился прийти, а потом сливался, тоже нас немного сдружило. Эти разговоры привели к тому, что мне было удобно над ним издеваться на площадке», — вспомнил Паль.
Стоит отметить, что в августе в блоге Шамиля Хаматова появилось одно фото с малышом, но актер предпочел не отвечать на вопросы подписчиков и не принимать поздравления.
Фото: Instagram, Globallookpress, Starface
Видео: YouTube/Телеканал ТНТ
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