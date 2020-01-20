33-летняя звезда фильма «Духless» Мария Андреева родила первенца

Беременность Мария Андреева и ее супруг — стоматолог Антон Хундадзе скрывали. В Instagram актрисы нет фотографий, на которых было бы заметно ее интересное положение. А о рождении сына Ильи Андреева объявила, показав фотографию с ручкой малыша.

«Лента не выдержала ваших теплейших сердечных поздравлений. Спасибо каждому! Еще и еще раз, привет котенок. Добро пожаловать на эту планету», — нежно подписала снимок молодая мать.