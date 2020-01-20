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33-летняя звезда фильма «Духless» Мария Андреева родила первенца

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Андреева

Фото: Instagram

Родные и коллеги поздравляют актрису с рождением малыша.

Мария Андреева, которая стала известна после съемок в фильме «Духless» и сериала «София» и «Годунов», впервые стала мамой.

Беременность Мария Андреева и ее супруг — стоматолог Антон Хундадзе скрывали. В Instagram актрисы нет фотографий, на которых было бы заметно ее интересное положение. А о рождении сына Ильи Андреева объявила, показав фотографию с ручкой малыша.

«Лента не выдержала ваших теплейших сердечных поздравлений. Спасибо каждому! Еще и еще раз, привет котенок. Добро пожаловать на эту планету», — нежно подписала снимок молодая мать.

Счастливый отец также поделился с подписчиками радостью и показал фотографию новорожденного сына.

«Маша, какое счастье! Поздравляю от всей души», — написала в комментарии Елизавета Боярская. «Счастье!», — отметился Игорь Верник. «Маша! Чудо родилось! Будьте здоровы и спите сладко», — присоединилась Марина Александрова.

Мария Андреева и Антон Хундадзе познакомились в 2018 году, а поженились год спустя. Антон уже состоял в браке, у него есть сын.

Фото и видео: Instagram

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