33-летняя супермодель Наташа Поли ждет второго ребенка

Еще недавно супермодель Наташа Поли (настоящее имя звезды подиумов — Наталья Полевщикова, — прим. ред.) хвасталась точеной фигурой, выходя на красные дорожки. Но теперь все изменится, ведь Наташа беременна во второй раз. Об этом рассказала поклонникам она сама, выложив в микроблог нежное фото, на котором она обнимает свой едва округлившийся живот и старшую дочку Александру.
«Baby N2 ❤️», — так подписала трогательный снимок Поли.
Напомним, блондинка уже 7 лет замужем за бизнесменом Питером Баккером, которого очень редко показывает в соцсетях и не выходит с ним в свет. Не сопровождал муж Наташу и в поездку в родную Россию осенью этого года — Поли была лицом ежегодного мероприятия Vogue's Fashion Night Out. Некоторые даже думали, что пара рассталась, но оказывается, у них все в порядке и супруги готовятся вновь стать родителями.
Фото и видео: Instagram