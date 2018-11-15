33-летняя супермодель Наташа Поли ждет второго ребенка

Напомним, блондинка уже 7 лет замужем за бизнесменом Питером Баккером, которого очень редко показывает в соцсетях и не выходит с ним в свет. Не сопровождал муж Наташу и в поездку в родную Россию осенью этого года — Поли была лицом ежегодного мероприятия Vogue's Fashion Night Out. Некоторые даже думали, что пара рассталась, но оказывается, у них все в порядке и супруги готовятся вновь стать родителями.

Фото и видео: Instagram