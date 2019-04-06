33-летняя супермодель Наташа Поли стала мамой во второй раз

В ноябре минувшего года стало известно, что 33-летняя супермодель Наташа Поли (настоящее имя — Наталья Полевщикова — прим.ред.) ждет второго малыша. О беременности звезда подиумов сообщила лично, опубликовав в микроблоге нежное фото с подписью «Baby N2». Несколько часов назад Наташа поделилась трогательным кадром с новорожденным сыном Эдрианом: «Неделю назад маленький ангел пришел в нашу жизнь. Эдриан Грей Баккер. 30/03/19».